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Александр Педан заинтриговал, кто станет новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

Александр Педан заинтриговал, кто станет новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

Александр Педан

Также капитан проекта рассекретил, каким будет новогодний выпуск.

Телеканал ТЕТ официально объявил, что завершает сотрудничество с Ксенией Мишиной после четырех сезонов шоу " Ялюблю Украину".

Капитан проекта Александр Педан прокомментировал замену ведущей и заявил, что имя новой партнерши ему уже известно. Кто она, зрители узнают уже в новом году, однако шоумен намекнул, что эта девушка отличается юмором и самоиронией.

"У нас будет новая ведущая. Единственное, пока что я не могу анонсировать, кто именно, вы скоро узнаете. Классная, веселая, самоироничная, молодая, красивая – все, что нужно. Мы были знакомы раньше", – заинтриговал Александр Педан в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

Ксения Мишина / ©
Ксения Мишина

Кроме того, капитан пригласил смотреть праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" в новогоднюю ночь – 31 декабря, в 18:00 на ТЕТ. Делиться своей любовью к Украине под бой курантов будут Даша Квиткова, Александра Машлятина, Евгений Клопотенко, Фима Константиновский и еще несколько любимых звезд, появление которых станет настоящим сюрпризом с обеих сторон экрана.

"Будет очень классная трехчасовая история. Классные, положительные гости, их будет немного больше, чем мы заявили. Несколько конкурсов можно будет взять для себя в новогоднюю ночь, адаптировать в кругу семьи", — прокомментировал Александр Педан.

Кадр из шоу
Кадр из шоу "Я люблю Украину"

Встречайте Новый 2025 год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Украину", трансляция которого начнется 31 декабря, в 18:00.

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