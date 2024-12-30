Александр Педан заинтриговал, кто станет новой ведущей шоу "Я люблю Украину"

Телеканал ТЕТ официально объявил, что завершает сотрудничество с Ксенией Мишиной после четырех сезонов шоу " Ялюблю Украину".

Капитан проекта Александр Педан прокомментировал замену ведущей и заявил, что имя новой партнерши ему уже известно. Кто она, зрители узнают уже в новом году, однако шоумен намекнул, что эта девушка отличается юмором и самоиронией.

"У нас будет новая ведущая. Единственное, пока что я не могу анонсировать, кто именно, вы скоро узнаете. Классная, веселая, самоироничная, молодая, красивая – все, что нужно. Мы были знакомы раньше", – заинтриговал Александр Педан в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1".

Ксения Мишина

Кроме того, капитан пригласил смотреть праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" в новогоднюю ночь – 31 декабря, в 18:00 на ТЕТ. Делиться своей любовью к Украине под бой курантов будут Даша Квиткова, Александра Машлятина, Евгений Клопотенко, Фима Константиновский и еще несколько любимых звезд, появление которых станет настоящим сюрпризом с обеих сторон экрана.

"Будет очень классная трехчасовая история. Классные, положительные гости, их будет немного больше, чем мы заявили. Несколько конкурсов можно будет взять для себя в новогоднюю ночь, адаптировать в кругу семьи", — прокомментировал Александр Педан.

Кадр из шоу "Я люблю Украину"

Встречайте Новый 2025 год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Украину", трансляция которого начнется 31 декабря, в 18:00.

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