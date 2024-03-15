Александр Положинский, который служит в ВСУ, стал жертвой мошенников: "Не знаю, как с этим бороться"

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, признался, что наткнулся на мошеннические схемы.

В своем Facebook Саша рассказал, что аферисты в Сети воспользовались его личным фото для информационной пропаганды. В частности, пообещали якобы рассказать "правду" о ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Более того, под фото Положинского его имя и фамилию также изменили и подписали как Владислав Бабий.

Артист возмутился этой мошеннической схемой и отметил, что это уже не впервые его затягивают в интернет-аферы, но, несмотря на это, он не знает, как им противодействовать. И добавил, что некоторые жертвы уже обращались к нему напрямую.

Александр Положинский стал жертвой мошенников / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

"Уже не первый раз мошенники используют мои фото. Не знаю, как с этим бороться. Ко мне потом иногда обращаются люди, которых те обманули. Я вроде бы не такой уж бравый воин – что их так к моим фото притягивает?", - написал Александр.

В комментариях подписчики добавили, что неоднократно видели этого подозрительного юзера в комментариях в Сети и возмутились логикой мошенников, которые для корыстных целей используют лица известных людей.

Да, видел этого Бабия где-то в комментариях Telegram

Но как тебя, Саша, можно не узнать и подумать, что это другой человек?

Мошенники. Это понятно. Больше вопросов к нашим гражданам, которые не знают известных украинцев в лицо

Глаза у Вас хорошие, вот мошенникам такое и нужно

Напомним, недавно ведущая Алла Мазур также рассказала о досадном случае, как она наткнулась на мошенников и раскрыла их схему.

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