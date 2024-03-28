Александр Положинский оказался под капельницей и испугал разным видом зрачков

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский оказался под капельницей, чем очень сильно напугал своих поклонников.

Артист в своем Instagram намекнул, что у него возникли проблемы со здоровьем. В частности, он опубликовал фотографию, на которой было заметно, что ему ставили капельницу.

Подробностей о своем состоянии Александр Положинский не стал рассказывать, а на английском языке написал: "Я вернусь".

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Многие поклонники сразу же стали желать выздоровления их кумиру. В частности, певцу написали, чтобы он хорошо отдохнул и набрался сил: "Поправляйтесь, а то измученные на фото", "скорого выздоровления", "здоровья вам".

Правда, некоторые подписчики певца обратили внимание на размер его зрачков: на одном глазу он был расширен, а на другом - сужен. Фанаты не на шутку испугались и спрашивали у певца, из-за чего это произошло: "Ого, разница в зрачках – это эффект от того, что капали?", "Что с вами делали, что такие разные зрачки?", "Что с глазами? ".

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко лежала в больнице под капельницей. Знаменитость рассказывала, почему ей понадобилась медицинская помощь.

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