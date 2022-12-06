Александр Положинский признался, приходилось ли ему убивать оккупантов во время службы в ВСУ

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский откровенно рассказал о том, приходилось ли ему убивать российских оккупантов на передовой.

В день Вооруженных сил Украины музыкант поделился своей фотографией с передовой, где он держит автомат в укрытии, и рассказал, как проходит его служба.

"Уже более полугода, я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное ощущение — быть частью славной семьи крутых девушек и парней", — признался Положинский.

Саша Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Также Александр поздравил с праздником своих побратимов и поблагодарил их за службу.

"С праздником всех, кто в ВСУ, и всех, кто любит ВСУ! Будем! На фото я не слишком брав воина, но это реально фото с нашей боевой позиции. Слава Украине! Героям Слава", — написал Положинский.

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