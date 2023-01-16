Александр Положинский рассказал о восьми месяцах службы в ВСУ: "Начало сдавать здоровье"

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский подвел итоги восьми месяцев службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Музыкант рассказал, что за это время многое осознал и много чему научился. Впрочем, у Положинского начало ухудшаться здоровье. В частности, появились новые болезни и дали о себе знать старые.

"Восемь месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств с новым и новыми. К сожалению, где-то через пол года начало понемногу сдавать здоровье. Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то чтобы я совсем посыпался, но в какой-то степени начал сдавать. На данный момент физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеальное", — поделился в своем Facebook знаменитость.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Положинский также окончательно понял, что ему не быть офицером.

"Вопрос есть шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком старый. Не беда. Но хотелось. Не так досадно, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что мой потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только мне", — поразмышлял музыкант.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Знаменитость также признался, что его перевели в другое подразделение в пределах новой 47 бригады. Положинский до конца не знает, чем будет точно заниматься на службе, однако точно убежден, что это будет что-то похожее на то, что он делал до вступления в ряды ВСУ. Также певец поделился, что не знает, отправят ли его на фронт.

"Пока меня перевели в другое подразделение в рамках нашей новоиспеченной 47 бригады. Еще не знаю полного объема своих обязанностей, но уже понимаю, что буду заниматься чем-то более похожим на то, чем занимался до ВСУ. Бригада активно доукомплектовывается, довооружается и слаживается. Ребята рвутся на фронт и уже видно много признаков того, что недолго им ждать. Попаду ли на фронт я — понятия не имею. Но пока, пожалуйста, не говорите мне, что я герой или защитник. Потому что это не так (хотя мне часто такое говорят). Но когда придет приказ — сделаю все возможное, чтобы его выполнить", — добавил артист.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

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