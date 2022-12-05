Александр Положинский в военном обмундировании поделился новым фото с передовой

Певец Александр Положинский поделился с поклонниками фотографией с передовой.

В своем профиле в Instagram музыкант опубликовал фото на фоне заснеженного леса в специальном военном обмундировании.

"Хорошо в ВСУ — все досадные интернет-ср*чи долетают только отголосками", — написал в публикации Положинский.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Также в следующем сообщении Александр добавил коллаж из фото, где он в военной форме вместе с волонтерами. В публикации он поздравил всех волонтеров с миром и поблагодарил за помощь украинских защитников.

"У меня много подруг, друзей и просто знакомых, которых сегодня с полным правом могу поздравить с Днем Волонтера и Волонтерки. В качестве поздравления хочу просто поблагодарить всех вас, дорогие настойчивые и неутомимые, за ваш труд", — написал Положинский.

Напомним, ранее Александр Положинский рассказал, как оказался под вражеским обстрелом на фронте.

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