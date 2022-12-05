Александр Положинский в военном обмундировании поделился новым фото с передовой

Музыкант продолжает нести службу в рядах ВСУ.
Певец Александр Положинский поделился с поклонниками фотографией с передовой.
В своем профиле в Instagram музыкант опубликовал фото на фоне заснеженного леса в специальном военном обмундировании.
"Хорошо в ВСУ — все досадные интернет-ср*чи долетают только отголосками", — написал в публикации Положинский.
Также в следующем сообщении Александр добавил коллаж из фото, где он в военной форме вместе с волонтерами. В публикации он поздравил всех волонтеров с миром и поблагодарил за помощь украинских защитников.
"У меня много подруг, друзей и просто знакомых, которых сегодня с полным правом могу поздравить с Днем Волонтера и Волонтерки. В качестве поздравления хочу просто поблагодарить всех вас, дорогие настойчивые и неутомимые, за ваш труд", — написал Положинский.
Напомним, ранее Александр Положинский рассказал, как оказался под вражеским обстрелом на фронте.
Читайте также: