Александр Положинский выпустил лирический трек о любви, который написал на передовой

Экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который уже четыре месяца служит в рядах ВСУ и защищает нашу землю на передовой, не забывает и о творчестве.

Так, экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский представил новую лирическую композицию о любви.

Трек был записан в дуэте вместе с молодой украинской певицей Asilia. Как рассказал Положинский, идея композиции пришла к нему, когда он уже служил в рядах ВСУ на передовой.

Композиция получила название "Як ти там?", которая в наши дни стала аналогом фразы – "люблю тебя", когда переживаешь за близкого человека и не знаешь, как он сейчас себя чувствует.

Интересно, что обложкой к треку стала фотография, которую Александр Положинский, находясь на службе, сделал в одном из полуразрушенных помещений:

"Когда делал эту фотографию в одном из полуразрушенных помещений, в которых мы тогда базировались, знал, что она станет обложкой к песне, которая во мне уже зрела. Сегодня песня вышла на платформах. Спасибо всем причастным и всем, кого она трогает!" – прокомментировал премьеру работы Положинский.

В свою очередь, поклонники музыканта поторопились поделиться эмоциями от услышанного: "Мне сразу напомнило это Катю Чили и "Понад хмарами". Это снова будет хит", "Трогает так, что выбивает слезу у взрослого дядьки... Спасибо за службу и творчество. Береги себя", "Спасибо, мне лично было очень приятно, что человек, которого я действительно люблю, написал мне: как ты там, то самое как ты там...".

Напомним, несколько недель назад Александр Положинский признался, как начинается его утро в ВСУ, и похвастался новым шевроном.

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