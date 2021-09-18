Александр Пономарев 30 лет назад и сейчас: как изменился секс-символ 90-х

Александр Пономарев 30 лет назад и сейчас: как изменился секс-символ 90-х

Впервые певец вышел на сцену в 13 лет.

Популярный украинский певец Александр Пономарев впервые спел на сцене с микрофоном в конце 80-х.

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Впоследствии артист начал заниматься музыкой и покорил немало девичьих сердец своим тенором и соблазнительным образом.

Редакция сайта ТСН.uа предлагает вспомнить первые выступления народного артиста Украины и как изменялся секс-символ в течение 30 лет.

Исполнитель впервые вышел на сцену в 13 лет. Тогда юный Пономарев пел на свадьбе его сестры. Александр носил модную прическу с длинной челкой.

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

В 1993 году будущий артист закончил Хмельницкое музыкальное училище и поступил на вокальный факультет Львовского музыкального института им. М. В. Лысенко. Пономарев начал принимать участие в конкурсах и бороться за первенство.

instagram.com/oleksandrponomarov

Расстегнув верхние пуговицы рубашки и надев черные стильные очки и толстую серебряную цепочку, Александр вышел покорять украинский шоу-биз и девичьи сердца. Артист сменил стрижку и покрасил пряди в блонд.

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

instagram.com/oleksandrponomarov

Кроме того, артист попробовал себя в роли актера. Так, в 2001 году Александр снялся в легендарном мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", где сыграл вместе с Кузьмой друзей Вакулы.

Александр Пономарев с Кузьмой 2001 год / instagram.com/oleksandrponomarov

2001 год / instagram.com/oleksandrponomarov

Девяностые закончились, а вместе с ними изменился и имидж исполнителя. Пономарев начал придерживаться более классического стиля.

Исполнитель отрастил бородку и усы, которые и стали его изюминкой. Александр перестал красить волосы и отрезал длинные пряди. Также с годами легендарный певец набрал несколько кило.

2016 год / instagram.com/oleksandrponomarov

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Также знаменитость любит носить базовые футболки, джинсы и кожаные куртки. Артист обожает кататься на байках.

2016 год / instagram.com/oleksandrponomarov

2017 год / instagram.com/oleksandrponomarov

2018 год / instagram.com/oleksandrponomarov

Сейчас Александр Пономарев продолжает радовать поклонников новинками и выступает на сцене. После разнообразных экспериментов исполнитель уже остановился на короткой стрижке и фирменной бородке.

2019 год / instagram.com/oleksandrponomarov

2020 год / instagram.com/oleksandrponomarov

Напомним, недавно сайт ТСН.uа показал, как изменился за 35 лет украинский певец Виктор Павлик. Артист носил длинные вьющиеся волосы, модные луки и объемные серьги в левом ухе.

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