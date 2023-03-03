Александр Пономарев и Дзидзьо довели до слез проникновенным исполнением народной песни "Гей, соколи!"

Украинские исполнители Александр Пономарев и Михаил Хома ( Дзидзьо) представили проницательный дуэт.

Артисты исполнили композицию "Гей, соколи!!", которая прозвучала в альбоме "ДНК" на каверы на украинские народные песни. На официальной странице Пономарева в YouTube появилось также видео, где он вместе с Хомой эмоционально исполняют лирическую песню.

Как признались поклонники артистов, их дуэт вызвал бурные эмоции и растрогал их до слез. "Спасибо вам, золотые! Как исполняете – кровь стынет и слезы на глазах", "От такой песни и от такого исполнения сердцу места не хватает в груди!", "Очень красиове исполнение. И такая боль в глазах... Глаза всех украинцев с такой болью. Молюсь и плачу", "Непревзойденно, прекрасно! Очень красиво исполнили! Мурашки по всему телу, вынимает душу эта песня".

Отметим, что на днях увидел сборник украинских народных песен в современной аранжировке под названием "ДНК" — "Душа. Нация. Культура". Альбом состоит из 18 композиций. Их исполнили MONATIK, Тина Кароль, VERA и TAYANNA, Надя Дорофеева, Ирина Билык и Дима Коляденко, Злата Огневич, Леся Никитюк и многие другие украинские звезды.

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