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Александр Пономарев и Дзидзьо очаровали дуэтом а капелла прямо в автобусе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2053
Время на прочтение
1 мин
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Александр Пономарев и Дзидзьо очаровали дуэтом а капелла прямо в автобусе

Александр Пономарев и Дзидзьо / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Артисты с самого утра отправились на благотворительное мероприятие во Львов.

Украинские певцы Александр Пономарев и Михаил Хома, известный как Дзидзьо, снова объединились, чтобы порадовать поклонников своим пением.

Так, Пономарев у себя в Instagram два часа назад поделился видео, снятым в гастрольном автобусе. С самого утра исполнители едут на запад Украины – во Львов, где проведут благотворительный гастроужин.

Между тем, во время дороги Пономарев и Дзидзьо поздравили с праздником столицу Украины – сегодня, 28 мая, отмечают День Киева. Просто в автобусе голосистые звезды спели строчки из легендарной песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

В видео артисты поют а капелла и ничто не отвлекает от их мощных голосов. Поклонники признались, что остались в восторге: "золотые голоса Украины", "слушаю по кругу", "горжусь тем, какие у нас есть исполнители".

Напомним, на днях Дзидзьо показал селфи со своей мамой, которая приехала к нему из Португалии и со звездным другом, певцом Александром Пономаревым.

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Дата публикации
Просмотры
2053
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