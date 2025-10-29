Александр Пономарев и Дзидзьо / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинские певцы Александр Пономарев и Дзидзьо довели до слез щемящей песней о тоске по родному дому.

Артисты порадовали новой дуэтной композицией. Трек получил название "Ой як важко". Это не просто песня, а посвящение. Александр Пономарев и Михаил Хома, именно так на самом деле зовут Дзидзьо, спели об ощущениях тех, кто вынужденно оказался далеко от дома из-за войны. Покинуть свой край - очень сильно тяжело. Однако память о родном месте никогда не исчезнет и всегда тлеет надежда на возвращение.

"Миллионы украинцев сегодня живут не дома. Не потому, что так хотели, а потому что эта война оторвала их от родных городов, улиц, людей. Эта песня - о дороге, которая обязательно приведет домой. Эта песня для всех украинцев, оторванных от своих домов, но неразрывно связанных между собой", - комментирует Пономарев

Дзидзьо тоже высказался об их дуэте. Исполнитель говорит, что эту искреннюю композицию создал именно Александр Пономарев. Между тем от дополнил ее своим голосом.

"Это песня о тех, кого война заставила покинуть свой дом, но не смогла забрать память и веру в возвращение", - добавил артист.

