Александр Пономарев и Дзидзьо перестали выступать вместе: Юрий Горбунов назвал причину

Дзидзьо, Александр Пономарев и Юрий Горбунов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Украинский ведущий Юрий Горбунов объяснил, почему артисты Александр Пономарев и Дзидзьо перестали выступать вместе.

У знаменитостей было своеобразное трио. Юрий Горбунов, Дзидзьо и Александр Пономарев активно ездили с благотворительными гастролями. Исполнители пели, в то время как ведущий проводил благотворительный аукцион. Они вместе объездили многие города и дали много концертов для военных. Однако эти выступления прекратились.

«Нас пригласили на благотворительный концерт для пограничников. Там мы познакомились с военными, с пограничниками. Именно тогда и начались совместные поездки по военным частям. Затем Саша написал песню „На землі, в повітрі і на морі“, которую мы исполняем втроем. Сняли клип. И однажды все очень органично сложилось. Они с Мишей пели, а я между номерами вел благотворительный аукцион. Получился очень целостный проект. Если честно, мне даже не хватает этих поездок», — говорит ведущий в интервью Oboz.ua.

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Юрий Горбунов, Александр Пономарев и Дзидзьо / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Юрий Горбунов говорит, что такие поездки прекратились, поскольку Александр Пономарев и Дзидзьо заняты сольными проектами, а у него вот-вот начнутся съемки нового сезона «Голосу країни». Тем не менее, благотворительный проект продолжает существовать, но в другом формате. К примеру, осенью они проведут несколько мероприятий. Кроме того, знаменитости продолжают видеться вне сцены и прекрасно общаются друг с другом.

«У каждого есть еще и своя творческая история, свои сольные проекты. В то же время, это не значит, что мы перестали работать вместе. Далее проводим благотворительные вечера, собираем средства для военных. Просто теперь это уже не большие концертные туры, а немного другой формат. У меня скоро начинается новый сезон „Голосу країни“, у Саши свой тур, у Миши свой. У каждого очень плотный график. Но точно знаю, что наш общий проект будет жить и дальше», — объяснил ведущий.

Напомним, недавно Юрий Горбунов высказался об отношениях с 23-летним сыном своей жены Екатерины Осадчей. Ведущая родила его в первом браке.

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