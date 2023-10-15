Александр Пономарев и его женщины: брак без любви с Мозговой, супружеские измены и свадьба со студенткой

Личная жизнь украинского певца Александра Пономарева окутана тайнами и слухами.

Известно, что он был дважды женат. Первой женой артиста стала продюсер Елена Мозговая, однако, прожив в браке 10 лет, пара развелась. Со второй женой у певца тоже не сложились отношения.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, с кем у Александра Пономарева были романы, почему в его двух браках случились трещины и свободно ли его сердце сейчас.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Брак Александра Пономарева с Еленой Мозговой

Первой женой певца стала продюсер Елена Мозговая. Пара познакомилась во время фуршета после фестиваля имени Владимира Ивасюка. Как говорил исполнитель, он не был инициатором их отношений. Более того, Пономарев не воспринимал роман с Мозговой серьезно, пока у них 20 марта 1998 года не родилась дочь Женя. К слову, певец также удочерил дочь продюсера Зою и относится к ней как к родной.

Александр Пономарев с дочерью Евгенией / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев с дочерью Зоей / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Супруги прожили в браке длительных 10 лет. Правда, и Пономарев, и Мозгова говорили, что в их супружеской жизни не было как таковой любви. Продюсер делилась, что они больше были партнерами, чем мужем и женой.

"Все можно выдержать, если есть взаимопонимание, поддержка, если есть чувства, а когда оно все развалено, а ты что-то пытается собрать в кучку, а оно снова разваливается, дела нет. Мы очень разные люди. Я думаю, что просто не было любви. Не могу сказать, что любила. Уважала, хорошо к нему относилась. Мы с ним больше были партнеры, а не муж и жена", — говорила Елена Мозговая в 2015 году на шоу "Відверто з Машею Єфросиніною".

Елена Мозговая и Александр Пономарев / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В конце концов их брак распался. Трещины в отношениях произошли из-за супружеских измен. Как рассказывал Пономарев, Мозговая изменяла ему. Об этом певец узнал от самой продюсерши. Как говорил Пономарев, первый раз он простил измену, однако во второй уже не смог.

"У меня случилось так в жизни, что изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так случилось. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить", — делился артист в интервью Дмитрию Гордону.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Брак со студенткой и ультиматум второй жены

После развода с Еленой Мозговой Александр Пономарев долго не холостяковал. 26 августа 2006 года певец снова женился. Второй женой исполнителя стала Виктория Мартынюк, которая во время их свадьбы была студенткой пятого курса КНУ имени Шевченко. Уже через полгода после их свадьбы, а именно 15 февраля 2007 года возлюбленная родила Пономареву сына, которого назвали Александром.

Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

У второго брака артиста тоже не было счастливого конца. Уже через 4,5 года пара развелась. Как объяснял Пономарев, они не сошлись характерами. Впрочем, последней каплей для исполнителя стало то, что жена поставила ему ультиматум. Она заставила его выбирать между дочерью от Мозговой Женей и ею.

"У меня было ошибочное суждение, что я человека смогу изменить. Это была моя ошибка. Мы не совпали характерами. А потом, когда она сказала: "Выбирай, или я, или Женя", дочь моя. Женя же со мной жила после нашего развода с Леной. Она не очень ее любила и сказала: "Выбирай". Я сказал, что дочь я выбрать не могу, она уже выбрана. А жену могу. Так мы и разошлись", — делился музыкант.

Александр Пономарев с экс-женой Викторией Мартынюк

Одинокий ли сейчас Александр Пономарев

После второго развода певец прекратил активно делиться подробностями личной жизни. Исполнителю приписывали немало романов, кстати, даже с молодой певицей Марией Яремчук. Тогда и сами артисты подливали масло в огонь, ведь Пономарев называл себя официальным бойфрендом исполнительницы. Правда, оказалось, что все это были шутки и их связывали только профессиональные и приятельские отношения.

Сейчас известно, что у Пономарева есть дама сердца. Однако исполнитель не желает ее рассекречивать, а тем более показывать фото. Как объяснял сам артист, он человек суеверный, поэтому не хочет сглазить.

Александр Пономарев с детьми / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, недавно Александр Пономарев растрогал трогательной песней о любви. Артист спел вместе с Тарасом Тополей, Дзидзьо и ALEKSEEV.

Читайте также: