Александр Пономарев на фоне елки дома поздравил украинцев с Новым годом

Украинский певец Александр Пономарев поздравил своих поклонников с Новым годом.

На связь к фанам звезда вышел из своего дома. И на фоне украшенной елки обратился ко всем украинцам с особыми поздравлениями. Певец, поздравляя с новогодними праздниками, призвал всех объединяться, ведь в этом и есть сила. К тому же подчеркнул, что только таким несокрушимым украинцам станут по силам любые испытания, которые выпадут на наши плечи в будущем.

Александр Пономарев

"От всего сердца хочу поздравить нас с Новым годом. Мира нам, спокойствия, здоровья. Проходим большие испытания, должны их пройти достойно. И пройдем, если будем вместе — плечом к плечу. Мы сильны! Страна мужественная, нация — мощная. Верю, что все будет хорошо. Пусть Боженька всех благословляет. С Новым годом!", - поздравил всех артист в Instagram.

К слову, кроме певца Александра Пономарева, к поздравлениям уже присоединились Ротару, Полякова и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Предлагаем узнать, что желали знаменитости и кого они благодарили за уходящий год – в материале по ссылке.

Читайте также: