Александр Пономарев негативно высказался о популяризации нетрадиционной ориентации

Артист отметил, что не имеет ничего против представителей ЛГБТ-сообщества.

Украинский певец Александр Пономарев высказался о популяризации нетрадиционной сексуальной ориентации.

Так, в программе DOROTYE знаменитость признался, что негативно относится к парадам и публичного выражения ЛГБТ. Впрочем, артист отметил, что не имеет ничего против самих представителей сообщества.

"Пусть меня после этого называют как хотят. Я считаю, что это неправильно, неестественно, назовем это так. Я не осуждаю этих людей, больше скажу — я их уважаю и люблю. Среди моих друзей и с которыми я даже работаю, есть много людей, которые имеют отношение к этим... Но я лично это не поддерживаю. Это не значит, что я фоб — мне не нравится, когда это афишируется и показывается детям как нормальное", — ответил звезда.

Пономарев добавил, что ему не нравятся парады, так как считает, что это не самое главное.

"Для чего это называть? Хотите прогуляться со своими друзьями — прогуляйтесь по Киеву или по любому городу Европы. Но не надо это называть так, чтобы кичиться этим. Нормальные люди же не ходят парадами! Неправильно сказал, сейчас за это меня могут убить. Лучше вырежьте это. Обычные люди, условно говоря, не ходят парадами и не называют это, что мы такой-то парад", — добавил исполнитель.

По мнению, Александра, не нужно выставлять свои нетрадиционные отношения на люди, ведь именно эти рекламные моменты его раздражают: "Имеете отношения — имейте, и если вы хороший человек — вас будут любить любым".

Напомним, ранее Александр Пономарев впервые назвал причину внезапной смерти отца. Папа звезды ушел из жизни в 50 лет.

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