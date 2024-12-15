Александр Пономарев неожиданно показался с длинной шевелюрой и насмешил своим видом

Артист поделился забавным фото.
Украинский певец Александр Пономарев заинтриговал изменениями в своем образе.
Так, в своем фотоблоге артист опубликовал фото, где предстает с длинными волосами. Это очень озадачило поклонников певца. Ибо всего несколько дней назад на благотворительных концертах у него была короткая шевелюра. В итоге он объяснил, что на самом деле к его настоящей фотографии был применен специальный эффект. А применил его он не сам, а его коллега – певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо.
"Мотоцикл – это мое! Таким меня увидел Михаил Хома сегодня утром", — подписал кадр Пономарев.
К слову, в комментариях поклонники сначала удивились, а потом поняли в чем дело. Так что с юмором и смехом отреагировали на такой "эксперимент". Более того, некоторые пользователи отметили, что знаменитости к лицу.
- Верните назад Александра! Хотя так тоже хорошо
- Викинг. Вам очень идет
- Это потрясение с утра, но все равно неплохо. Но мне было бы интересно, как бы отреагировал Михаил, если бы вы "поиграли" с ним подобным образом
- А я думаю, кто это у меня в новостях с таким знакомым лицом? Ну чего, нормально!
Напомним, недавно Александр Пономарев показал, как выглядел 25-30 лет назад. На фото артиста просто не узнать.
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