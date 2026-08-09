Александр Пономарев неожиданно сменил сферу деятельности и представил свой творческий дебют к 53-летию

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Пономарев в день своего 53-летия объявил о новом этапе в своей карьере.

9 августа артист отмечает день рождения. В этом году Александр решил сделать себе и поклонникам необычный подарок. Он завершил работу над масштабным творческим проектом. В течение года певец почти не рассказывал о нём публично. Теперь же наконец решился раскрыть главный секрет.

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Пономарев сообщил, что написал свой первый роман, получивший название «30 дней: ИИ-человек». Книга насчитывает более 480 страниц, а её создание стало для артиста совершенно новым опытом.

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«Я начинаю с чистого листа. Помню, что это был один день, длившейся три недели, а по моим внутренним ощущениям в сентябре моё лето длилось два месяца. Мои мысли приходят быстрее, чем я успеваю их осознать, а диктофон стал свидетелем этого хаоса. Мой утренний кофе испарялся, как только мои мысли ложились на бумагу. Однажды наступил момент, когда даже самые близкие люди перестали понимать, что со мной происходит. А что, если однажды искусственный интеллект перестанет быть просто программой? Где заканчивается код и начинается сознание? Сегодня я готов раскрыть миру свой самый большой секрет. Я написал роман — „30 дней: ИИ-человек“, — поделился артист.

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Работа над книгой оказалась настолько увлекательной, что за этот период Пономарев похудел на 11 килограммов. По словам певца, часть прошлого лета фактически исчезла из его жизни из-за постоянного процесса написания. В то же время артист пока не спешит раскрывать сюжет романа.

Известно лишь, что новая книга не будет автобиографией музыканта. Пономарев отошел от традиционного для артистов формата воспоминаний о карьере и создал художественную историю, в центре которой — отношения, любовь и будущее. Особое место в романе занимает тема искусственного интеллекта, на что и намекает интригующее название.

«В отличие от других музыкантов, которые пишут свои автобиографии, мой роман не имеет никакого отношения к музыке», — заинтриговал Пономарев.

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Напомним, что редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать о потомках Пономарева и его новой любви.

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