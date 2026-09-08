Александр Пономарев открыл свой новый бизнес: сколько денег он вложил в дело

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Певец Александр Пономарев расширил свой бизнес и основал собственное издательство, в котором выпустил свой первый роман.

Так, артист недавно попробовал себя в новой роли — стал автором приключенческого романа «30 дней: ШИ-человек». Однако на этом его эксперименты по литературе не завершились. Оказалось, что издавать свой роман артист решил самостоятельно.

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В разговоре с «Наодинці з Гламуром» Пономарев рассказал, что книга увидела свет в его новом издательстве «З ранку до ночі». Это не первый бизнес-проект певца под таким брендом: раньше он объединил под этим названием студию звукозаписи, вокальную академию и продюсерский центр.

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Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

По словам артиста, запуск издательского дела не требовал от него каких-либо заоблачных инвестиций. Идея создать собственное издательство возникла у него после наблюдений за коллегами.

«Не понимаю, о каких таких больших деньгах идет речь. Сейчас издательство — это не такой уж космос. В государстве можно зарегистрировать издательство, спокойно работать с этим, получить необходимые разрешения и лицензии. Я не считал. У меня есть свой бренд „З ранку до ночі“: он студия звукозаписи, вокальная академия, продюсерский центр, а теперь появилось издательство», — объяснил исполнитель в разговоре с Анной Севастьяновой.

Презентация романа Александра Пономарева / © ТСН

К слову, Пономарев не планирует останавливаться на достигнутом и уже работает над продолжением своего романа. Теперь под брендом «З ранку до ночі» будут выходить не только музыкальные проекты, но и книги.

«Я увидел опыт коллег, которые сотрудничали с другими издательствами, а затем основали свое и говорили, что так лучше. Я не хотел повторять их ошибки. Во-вторых, я понял, что здесь не на один день. Уже готова и вторая часть. Теперь идут не только песни, но и романы», — отметил артист.

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИН ПОНОМАРЬОВА дав інтерв'ю | ГОРДОН прогнозує ГУЧНУ ПОДІЮ | РИБЧИНСЬКИЙ НАРВАВСЯ НА АФЕРИСТІВ

Напомним, недавно сын Александра Пономарева рассекретил отношения отца с концертным директором Софией. Молодой человек признался, какие у них в семье сложились отношения.

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