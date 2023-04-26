Александр Пономарев поделился редким фото с тремя своими детьми

Народный артист Украины Александр Пономарев очень редко делится подробностями личной жизни и не часто показывает общие фото с родными.

Но на этот раз сделал исключение. 25 апреля в мире отмечали День дочери. По этому случаю звездный отец на странице в Instagram опубликовал редкое фото, на котором изображен в окружении своих троих детей.

На снимке улыбающийся Пономарев предстает в окружении 16-летнего сына Александра, 25-летней дочери Евгении и 28-летней дочери Зои.

Александр Пономарев с детьми / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

В свою очередь, фаны Пономарева отметили, что его сын растет настоящим красавцем: "Саша красавчик, так подрос", "Сын – просто копия отца", "Боже, Саша так вырос, изменился. Прошло только два года, а если бы сейчас увиделись, то не узнала".

Как известно, Саша родился во втором браке Александра Пономарева с Викторией Мартынюк. До этого исполнитель состоял в гражданском браке с продюсером Аленой Мозговой. В этих отношениях родилась дочь Женя, Зоя – дочь Мозговой от ее романа до Пономарева. Но певец удочерил девочку и воспитывал как родную дочь.

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