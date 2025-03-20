Александр Пономарев показал дочь от экс-супруги Мозговой и ошеломил, как она изменилась

Украинский певец Александр Пономарев с экс-супругой, продюсером Еленой Мозговой поделились редким контентом с дочерью.

Сегодня, 20 марта, Евгения отмечает день рождения. Поэтому в Instagram звездные родители посвятили имениннице публикации. В частности, Пономарев опубликовал коллаж, где поместил фото с дочерью разной древности. Так артист показал, как быстро повзрослела Евгения. Кроме того, выразил свои пожелания в щемящем посте.

"У моей дочери Евгении сегодня День рождения! Люблю тебя и желаю Божьей опеки, мудрости и любви! Многая и благая лета, доченька!" – восхитил Александр.

Александр Пономарев с дочерью / Фото: instagram.com/mozgovaolena

В такой особенный для семьи день Мозговая также адресовала имениннице поздравления и показала, как со временем менялась дочь.

"Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно-сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива – это самое главное! Цем! Очень соскучилась", — написала продюсерша.

Елена Мозговая с дочерью / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Дочь Александра Пономарева и Елены Мозговой / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Елена Мозговая с дочерью / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Дочь Александра Пономарева и Елены Мозговой / Фото: instagram.com/mozgovaolena

Напомним, недавно дочь актера Брюса Уиллиса поздравила его с юбилеем. Талулла показала тяжелобольного отца на новых фото.

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