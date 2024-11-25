Александр Пономарев показал фото из молодости и ошеломил, как изменился: "Два разных человека"

Артист на архивном фото показал, как выглядел 25-30 лет назад.

Украинский певец Александр Пономарев ошеломил, как с годами изменился.

В своем Instagram артист сравнил свое архивное фото со свежим. На первом снимке исполнитель постал молодым. Певец не помнит, когда именно был сделан кадр, однако убежден, что ориентировочно 25-30 лет назад.

Александр Пономарев в молодости / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Другая фотография Александра Пономарева была сделана недавно. Артист отметил, что даже сам себя не узнает и на снимках изображены как будто бы два разных человека.

"Два разных человека! Нет?" – поинтересовался исполнитель у поклонников.

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Поклонники Александра Пономарева также отметили, что он с годами очень сильно изменился. Однако они обратили внимание, что артиста все же по одной детали можно узнать. По словам пользователей, взгляд у певца остался прежним.

Напомним, недавно Александр Пономарев публично поздравлял своего приятеля, шоумена Дзидзьо, с днем рождения. Артист также делился, как завязалась их дружба.

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