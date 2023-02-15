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Александр Пономарев показал редкие фото с сыном в его 16-летие

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Александр Пономарев показал редкие фото с сыном в его 16-летие

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сын исполнителя отмечает день рождения.

Сегодня, 15 февраля, в семье певца Александра Пономарева праздник. Его сын от второго брака Александр отмечает день рождения.

В общем, юноше исполняется 16 лет. По случаю праздника исполнитель посвятил сыну пост в Instagram. Пономарева оставил мальчику слова с теплыми поздравлениями.

"16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!" – пожелал сыну музыкант.

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr
Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Пономарева также показал их с Сашей совместные фотографии. Фото были разные, и недавние и совсем архивные, где певец изображен с совсем маленьким сыном.

Напомним, недавно Александр Пономарев поздравил свою прийомную дочь с днем рождения. Он посвятил Зое трогательный пост, а также показал их совместное фото.

Отметим, в Александра Пономарева двое биологических детей – дочь Женя от Елены Мозговой и сын Александр от Виктории Мартынюк. Музыкант также удочерил дочь Мозговой Зою.

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Дата публикации
Просмотры
1226
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