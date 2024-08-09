Александр Пономарев показал редкое фото с 17-летним сыном-красавцем и как празднует день рождения

Украинский певец Александр Пономарев сегодня, 9 августа, отмечает день рождения. Артисту исполняется 51 год.

В программе "ЖВЛ представляет" знаменитость рассекретил, что по случаю дня рождения не будет устраивать громкие празднования, тем более во время войны Пономареву сейчас не до этого. Вместо этого певец пригласит к себе ближайших друзей, с которыми и разделит важную дату.

"Думаю, что приеду домой. Может как-нибудь соберемся с друзьями на даче у меня и отпразднуем. Это небольшой мой праздник", — поделился певец.

Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Кстати, поздравить отца с днем рождения уже приехал его сын от второй жены – Александр. Артист уже опубликовал в своем Instagram редкое фото с 17-летним юношей-красавцем. Также певец поделился, что исполнил ежегодную традицию – ровно в 16:00, именно в это время родился исполнитель, погрузиться в воду.

"Родился в 16:00, прыгнул в воду по традиции! Сын приехал поздравить! Любимая живность рядом!" – поделился с поклонниками артист.

Напомним, ранее Александр Пономарев рассекретил, что породнился с певицей Марией Яремчук. Артист стал крестным отцом первенца исполнительницы.

День рождения Александра Пономарева! Как будет праздновать звезда? - ЖВЛ представляет

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