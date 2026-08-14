Александр Пономарев показал редкое фото с 19-летним сыном и удивил сходством

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Украинский певец Александр Пономарев порадовал поклонников редким семейным кадром с единственным сыном Александром.

Народный артист Украины показал, как сегодня выглядит его 19-летний сын от бывшей жены Виктории Мартынюк. Артист нечасто публикует общие фото с парнем, поэтому новый кадр сразу привлек внимание подписчиков.

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Фотографией Пономарев поделился в своем Instagram. Фото отец и сын позирует вместе и улыбаются на камеру. Судя по подписи певца, особенно приятным моментом для него стало возвращение Александра домой.

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«Прекрасный вечер… Сын дома», — лаконично написал артист.

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Пользователи Сети сразу обратили внимание на внешность 19-летнего Александра, потому что в нем все больше замечают черты знаменитого отца.

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Александр-младший родился 15 февраля 2007 года в браке певца с Викторией Мартынюк. После развода родителей в 2012 году Пономарев продолжил поддерживать тесную связь с сыном и активно участвовал в его воспитании.

Кроме сына, артист имеет дочь Евгению от продюсера Елены Мозговой. В свое время Пономарев также воспитывал как родную дочь Зою — ребенка Мозговой от предыдущих отношений. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о детях Пономарева по ссылке и как они выглядят.

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