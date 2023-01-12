Александр Пономарев показал редкое фото со старшей дочерью от Елены Мозговой

Приемная дочь певца отмечает день рождения.
Сегодня, 12 января, у певца Александра Пономарева праздник. Старшая дочь исполнителя от продюсера Елены Мозговой празднует день рождения.
По случаю праздника певец адресовал Зое трогательный пост в фотоблоге и опубликовал редкое фото с приемной дочерью.
"У моей Зои день рождения сегодня! Поздравляю тебя, доченька! Многая и Благая Лета!", — написал исполнитель.
Подписчики Пономарева тоже присоединились к поздравлениям, они просто засыпали Зою комплиментами и написали ей немало приятных пожеланий.
- Крепкого здоровья дочурке и семье! Мирное небо и победы нашей Украине!
- Поздравления молодому папе взрослой дочери. Многая и благая лета красавице!
- Поздравляю вас с именинницей! Желаю Зое счастливой судьбы!
Отметим, Зоя – приемная дочь Александра Пономарева. С биологическим отцом дочери у Елены Мозговой не было официальных отношений и, разошлись они еще до ее рождения.
Также экс-возлюбленные воспитывают общую дочь Евгению, которую продюсер родила певцу в 1998 году.
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