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Александр Пономарев показал редкое фото со старшей дочерью от Елены Мозговой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
952
Время на прочтение
1 мин
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Александр Пономарев показал редкое фото со старшей дочерью от Елены Мозговой

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Приемная дочь певца отмечает день рождения.

Сегодня, 12 января, у певца Александра Пономарева праздник. Старшая дочь исполнителя от продюсера Елены Мозговой празднует день рождения.

По случаю праздника певец адресовал Зое трогательный пост в фотоблоге и опубликовал редкое фото с приемной дочерью.

"У моей Зои день рождения сегодня! Поздравляю тебя, доченька! Многая и Благая Лета!", — написал исполнитель.

Александр Пономарев с дочерью Зоей / © instagram.com/ponomaryovoleksandr
Александр Пономарев с дочерью Зоей / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Подписчики Пономарева тоже присоединились к поздравлениям, они просто засыпали Зою комплиментами и написали ей немало приятных пожеланий.

  • Крепкого здоровья дочурке и семье! Мирное небо и победы нашей Украине!
  • Поздравления молодому папе взрослой дочери. Многая и благая лета красавице!
  • Поздравляю вас с именинницей! Желаю Зое счастливой судьбы!

Отметим, Зоя – приемная дочь Александра Пономарева. С биологическим отцом дочери у Елены Мозговой не было официальных отношений и, разошлись они еще до ее рождения.

Также экс-возлюбленные воспитывают общую дочь Евгению, которую продюсер родила певцу в 1998 году.

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Дата публикации
Просмотры
952
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