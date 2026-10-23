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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Александр Пономарев показал себя маленьким и раскрыл интересную деталь своего детства

Певец показал архивный кадр из спортивного клуба в Хмельницком и поделился размышлениями о детском счастье.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Александр Пономарев

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев поделился редким детским фото, на котором появился еще задолго до популярности, и обратился к подписчикам с вопросом о детском счастье.

Артист опубликовал архивный кадр в Instagram. На фото юный Александр выглядит серьезным и сосредоточенным. Впрочем, это не случайный семейный снимок. Фото сделали для доски почета спортивного клуба «Авангард» в Хмельницком. В детстве будущая звезда украинской сцены занимался боксом. Сколько лет было Пономареву на момент съемки, он не уточнил.

«Почему детям для счастья нужно так мало?» — поинтересовался певец.

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

К сообщению исполнитель добавил и объяснение происхождения фотографии, раскрыв еще одну деталь из своего детства.

«П.С. Мое фото с доски почета спортивного клуба "Авангард", г. Хмельницкий», — отметил Александр.

Напомним, недавно Елена Мозговая язвительно подколола бывшего мужа Александра Пономарева после его писательского дебюта и дала жесткое обещание.

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