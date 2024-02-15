Александр Пономарев показал взрослого сына-копию экс-жены и поздравил его с 17-летием

Украинский певец Александр Пономарев показал редкое фото со своим единственным сыном Александром.

Как рассказал исполнитель, сегодня, 15 февраля, Саша празднует день рождения. Парню исполнилось 17 лет. По этому случаю Пономарев поздравил сына. Звездный отец разместил в своем Instagram фотографию, на которой изображен вместе со своим заметно подросшим сыном:

"Сегодня у нас праздник! В 6:15 утра 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сынок! Многих и счастливых лет с божьей помощью!" — написал под селфи с Сашей певец.

Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Подписчики страницы Пономарева присоединились к поздравлениям и отметили, что сын звезды очень похож на его бывшую жену:

Дай Бог здоровья! Красивый сын, очень похож на маму

Поздравляем! Сын – красавец!

С днем рождения вашего сына Александр! Счастливой судьбы желаю

Отметим, что сын у Александра Пономарева родился во втором браке с Викторией Мартынюк, которая на время их свадьбы была студенткой пятого курса КНУ имени Шевченко. Через 4,5 года супруги развелись. Мартынюк была второй женой Пономарева.

Александр Пономарев с эксдружиной Викторией Мартынюк

От первого брака с продюсером Еленой Мозговой у артиста также есть две дочери — Женя и Зоя. Зоя является дочерью Мозговой от предыдущих отношений, и Пономарев удочерил девочку.

Александр Пономарев с детьми / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, ранее в спецпроекте ТСН.ua мы рассказали о личной жизни Александра Пономарева, его женщинах и почему распались его предыдущие браки.

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