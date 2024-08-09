Александр Пономарев породнился с Марией Яремчук и впервые рассказал о ее муже

Украинский певец Александр Пономарев рассекретил, как породнился с артисткой Марией Яремчук, и впервые рассказал о ее муже.

В мае этого года исполнительница стала матерью. Артистка ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому в Сети начали сплетничать, кто же стал отцом. Более того, желтая пресса даже приписала отцовство сына Яремчук Александру Пономареву. Певец признался, что вообще не знал, как на это реагировать. Исполнителю было просто неудобно перед мужем Яремчук.

Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

"Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички", — прокомментировал артист в интервью "ЖВЛ представляє" .

Тем не менее, история с отцовством Пономарева таки сыграла свою роль. Певец действительно стал отцом сына Яремчук, правда, крестным. Как признался певец, артистка ему позвонила и предложила, а он, в свою очередь, согласился.

"Маричка пригласила меня в крестные. Я крестным отцом стал ее ребенка. Вот такая история", — рассекретил артист.

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Напомним, Мария Яремчук держит личную жизнь в секрете. Однако недавно артистка впервые заговорила о 3-месячном сыне и поделилась, как ей дается материнство.

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