Александр Пономарев рассекретил свои новые отношения и возлюбленную

Украинский певец Александр Пономарев признался, что сейчас не одинок.

В программе "ЖВЛ представляет" в день своего 51-летия исполнитель рассказал, что его сердце занято. Музыкант находится в счастливых отношениях, правда, избранницу Пономарев рассекречивать не торопится, а тем более показывать ее. Более того, певец даже скрывает имя возлюбленной, ведь боится сглазить своему счастью. Также пока что неизвестно, узаконивали ли влюбленные отношения.

К слову, прямой цитаты Александра Пономарева не прозвучало. Подробности из личной жизни артиста раскрыл ведущий "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко. Вероятно, певец рассказал ему о своих новых отношениях в комментарии, который не попал на видео. Тем не менее, Тимур Мирошниченко секрет таки раскрыл.

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Отметим, у Александра Пономарева за плечами есть два брака. Впервые артист повел под венец продюсера Елену Мозговую, которая родила ему дочь Женю. Также музыкант удочерил дочь Мозговой – Зою. Во второй раз артист женился на женщине, по имени Виктория. В браке у пары родился сын Александр. Однако и эти отношения завершились.

Кстати, в этом году Пономареву активно приписывали роман с певицей Марией Яремчук, коорая родила в мае сына. Именно певцу приписывали отцовство ребенка. Как оказалось, Александр Пономарев таки стал отцом сына Яремчук, правда, крестным.

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