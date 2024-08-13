Александр Пономарев рассказал о реакции жены на приписанный ему роман с Марией Яремчук

Также артист рассказал, как узнал о гомосексуальной ориентации его приемной дочери.

Украинский певец Александр Пономарев рассказал, как жена отреагировала на приписанный ему роман с Марией Яремчук и отцовство первенца исполнительницы.

В последнее время вокруг личных жизней артистов бурлит немало сплетен. Дошло до того, что Пономареву приписали роман с Яремчук. Более того, мол, именно он стал отцом первенца певицы. Впрочем, Пономарев с юмором реагирует на эти сплетни. Как отметил артист в проекте "Ранок у великому місті", он не видел Марию больше пяти лет, поэтому ему странно было такое читать.

Не обижалась и жена певца. Как говорит Пономарев, его возлюбленная тоже с юмором отнеслась к этим сплетням: "Смеются все".

Александр Пономарев / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Также артист прокомментировал недавний каминг-аут его приемной дочери от Елены Мозговой – Зои. Певец отмечает, что сейчас не время это обсуждать. Впрочем, он все же признался, что о гомосексуальной ориентации Зои узнал из соцсетей, когда она об этом откровенно сообщила.

"Сейчас не актуален этот вопрос. У нас побольше проблемы — война в стране. Раньше я об этом не знал", — поделился артист.

Александр Пономарев и его приемная дочь Зоя

Напомним, в конце июля 30-летняя Зоя Мозговая совершила каминг-аут и показала свою избранницу. Продюсер Елена Мозговая уже прокомментировала гомосексуальную ориентацию дочери.

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