Александр Пономарев с 14-летним сыном насладились отдыхом в бассейне

Артист активно проводит время со своим наследником.
Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев сообщил, что месяц проведет вместе с сыном Сашей.
Так, музыкант на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позировал с 14-летним наследником и признался, что очень рад тому, что будет с сыном такой срок.
"Саша Джуниор целый месяц будет со мной! Радуюсь очень! Тесты сдали! Вторую вакцину мне сегодня укололи! К приключений готовы!", — отметил во снимком артист.
А сейчас Александр уже успел показать, как активно проводит время с Сашей. На опубликованном фото музыкант с потомком позируют в бассейне после заплыва.
"Сашку Джуниора подстригли! Красавчик! Всем хорошего дня!", — отметил музыкант.
Поклонники оценили снимки Пономарев, отметив что оба красавчики.
- Такой красавчик .... Папа тоже!
- Саша Джуниор красавчик. Хорошего отдыха!
- Очень похож на папу. Классные! Хорошего отдыха вам!
Напомним, не так давно Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известную блюдо венгерской кухни и записал видео.