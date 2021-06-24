Александр Пономарев с 14-летним сыном насладились отдыхом в бассейне

Артист активно проводит время со своим наследником.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев сообщил, что месяц проведет вместе с сыном Сашей.

Так, музыкант на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позировал с 14-летним наследником и признался, что очень рад тому, что будет с сыном такой срок.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Саша Джуниор целый месяц будет со мной! Радуюсь очень! Тесты сдали! Вторую вакцину мне сегодня укололи! К приключений готовы!", — отметил во снимком артист.

А сейчас Александр уже успел показать, как активно проводит время с Сашей. На опубликованном фото музыкант с потомком позируют в бассейне после заплыва.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашку Джуниора подстригли! Красавчик! Всем хорошего дня!", — отметил музыкант.

Поклонники оценили снимки Пономарев, отметив что оба красавчики.

Такой красавчик .... Папа тоже!

Саша Джуниор красавчик. Хорошего отдыха!

Очень похож на папу. Классные! Хорошего отдыха вам!

Напомним, не так давно Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известную блюдо венгерской кухни и записал видео.

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