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Александр Пономарев с 14-летним сыном насладились отдыхом в бассейне

Александр Пономарев с 14-летним сыном насладились отдыхом в бассейне

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Артист активно проводит время со своим наследником.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев сообщил, что месяц проведет вместе с сыном Сашей.

Так, музыкант на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позировал с 14-летним наследником и признался, что очень рад тому, что будет с сыном такой срок.

© instagram.com/ponomaryovoleksandr
instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Саша Джуниор целый месяц будет со мной! Радуюсь очень! Тесты сдали! Вторую вакцину мне сегодня укололи! К приключений готовы!", — отметил во снимком артист.

А сейчас Александр уже успел показать, как активно проводит время с Сашей. На опубликованном фото музыкант с потомком позируют в бассейне после заплыва.

© instagram.com/ponomaryovoleksandr
instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашку Джуниора подстригли! Красавчик! Всем хорошего дня!", — отметил музыкант.

Поклонники оценили снимки Пономарев, отметив что оба красавчики.

  • Такой красавчик .... Папа тоже!
  • Саша Джуниор красавчик. Хорошего отдыха!
  • Очень похож на папу. Классные! Хорошего отдыха вам!

Напомним, не так давно Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известную блюдо венгерской кухни и записал видео.