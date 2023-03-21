Александр Пономарев восхитил фото с дочерью от Мозговой и показал, как она изменилась с годами

Евгении исполнилось уже 25 лет.

В семье украинского исполнителя Александра Пономарева был праздник. Дочь артистка, которую родила ему продюсер Елена Мозговая, праздновала юбилей.

Евгении исполнилось 25 лет. Так что в своем Instagram артист трогательно поздравил дочь с днем рождения. Музыкант адресовал имениннице теплые и трогательные слова.

"Моей Евгении сегодня 25! Ого! Многая и Благая Лета, будь здоровая, счастливая и с Божьим благословением!" – обратился к дочери певец.

Александр Пономарев с дочерью Евгенией / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев опубликовал также архивные и новые фотографии с Евгенией. На снимках артист показал, как с годами изменилась его дочь.

Напомним, недавно Александр Пономарев спел в дуэте с певцом Дзидзьо. Исполнители представили проницательный трек "Гей, соколи!". Песня вошла в пластинку "ДНК", где собраны каверы на украинские народные композиции.

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