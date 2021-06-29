Александр Пономарев впервые назвал причину внезапной смерти отца

Папа звезды ушел из жизни в 50 лет.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев впервые рассказал о причине внезапной смерти отца.

Так, папа звезды Валерий ушел из жизни в 1997 году в возрасте 50 лет. В программе DOROTYE знаменитость поделился, что родного человека не стало из-за сердечного приступа. Мужчина злоупотреблял алкологем.

"Он любил пригубить рюмку и периодически с этим боролся, и ушел рано", — рассказал исполнитель.

Артист также поделился, что в ближе был с мамой, впрочем, добавил, что папу также любил. Пономарев рассказал, что между родителями были напряженные отношения: "Это такая история. Просто они периодически то жили, то не жили вместе".

Мама Александра умерла в 2004 году. Звезда признался, что тот период в его жизни был самым сложным, ведь певец пережил смерть папы, мамы и еще и разводился с первой женой Еленой Мозговой.

Напомним, ранее Александр Пономарев показал архивное фото папы и себя маленького. 22 марта отец артиста отпраздновал бы день рождения.

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