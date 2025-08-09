Александр Пономарев впервые поделился, что связывает его с Михаилом Хомой: "Стал ближе родственника"

Александр Пономарев, Михаил Хома / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный певец Александр Пономарев рассекретил, что записал новую песню с Михаилом Хомой и высказался об их мужской дружбе. А также приоткрыл тайну, чему сейчас посвящает все свое свободное время.

Сегодня, 9 августа, народный артист отмечает 52-летие. Накануне Александр признался, что планирует в этот день пригласить домой близких друзей, в частности Михаила Хому и Юрия Горбунова. Также в разговоре с ТСН.ua Пономарев рассказал, что совсем скоро представит новую песню. Это снова будет дуэт с Хомой. Ибо оказалось, что артистов объединяет не только сцена, но и настоящие дружеские мужские отношения.

"Раньше мы не были друзьями, просто пели вместе. Это война нас сблизила. Я думал, что такая дружба бывает только в фильмах. Мы почти постоянно вместе, он мне как родственник стал, может, и ближе. Я с родными вижусь реже, чем с Михаилом. Вот и записали новый дуэт. Честно говоря, планировали трио. Долго искали артистку, с кем бы спеть. Но женщинам, к сожалению, очень высоко петь на тех диапазонах, на которых мы поем с Михаилом. Мы пробовали и известных, и вообще неизвестных певиц, но они не могут потянуть именно эту песню. Название пока не хочу озвучивать, но скажу, что она посвящено теме наших переселенцев, как внутри страны, так и за ее пределами. Песня о тех, кто сейчас не имеет возможности быть дома", — рассказывает Александр Пономарев.

Александр Пономарев и Михаил Хома записали новую совместную песню / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Также народный заинтриговал новым увлечением, правда, раскрывать все карты он не торопится, потому что боится, что если все расскажет, может, не довести до конца задуманное.

"Я работаю сейчас над разными своими идеями. Это не связано вообще с музыкой, но имеет отношение к искусству. Когда я почувствую, что довел это до того уровня, который себе запланировал, обязательно об этом вам расскажу. Единственное, что могу раскрыть, это то, что люди обо мне узнают совсем с другой стороны. То есть что я совсем другой человек", — интригует певец.

Напомним, ранее источники ТСН.ua сообщали, что Александр Пономарев встречается с собственным концертным директором по имени София.