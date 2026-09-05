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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2657
Время на прочтение
2 мин

Александр Пономарев впервые показался на публике с новой возлюбленной: как она выглядит

Артист держит личную жизнь подальше от публики, однако некоторые подробности не удается скрыть.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Александр Пономарев

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев впервые показался на публике со своей новой возлюбленной — концертным директором Софией.

На днях артист презентовал дебютную книгу, которая называется «30 дней: ШИ-человек». Особенное событие с ним разделили звездные коллеги-друзья. Как оказалось, на презентации Александра Пономарева сопровождала его возлюбленная — концертный директор София.

Александр Пономарев, а слева от него его возлюбленная

Александр Пономарев, а слева от него его возлюбленная

Более того, парочка даже вместе позировала для совместных фото. В частности, София пришла на мероприятие в черном костюме. Кстати, жакет был с довольно пикантным разрезом, который подчеркнул декольте избранницы музыканта. Сам Александр Пономарев надел джинсы, рубашку и кожаную куртку.

Александр Пономарев, а слева от него его возлюбленная

Александр Пономарев, а слева от него его возлюбленная

В общем, певец тщательно скрывает личную жизнь. Единственное, что рассказывал артист, это то, что он в отношениях. Правда, избранницу свою исполнитель не показывал. Однако источники ТСН.ua выяснили, что Александр Пономарев встречается с концертным директором Софией, которая младше его на 17 лет. Пара уже даже живет вместе в его доме в Киеве.

Отметим, на презентации дебютной книги певца побывал также проект «Наодинці з Гламуром». Ведущая Анна Севастьянова не упустила возможности и расписала звездных гостей о самом интересном из их личной и профессиональной жизни. Не пропустите премьеру нового выпуска и первыми узнавайте горячие новости из украинского шоу-бизнеса.

Напомним, недавно Александр Пономарев показал редкое фото с 19-летним сыном. Артист удивил их сходством.

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