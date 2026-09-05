- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2657
- Время на прочтение
- 2 мин
Александр Пономарев впервые показался на публике с новой возлюбленной: как она выглядит
Артист держит личную жизнь подальше от публики, однако некоторые подробности не удается скрыть.
Украинский певец Александр Пономарев впервые показался на публике со своей новой возлюбленной — концертным директором Софией.
На днях артист презентовал дебютную книгу, которая называется «30 дней: ШИ-человек». Особенное событие с ним разделили звездные коллеги-друзья. Как оказалось, на презентации Александра Пономарева сопровождала его возлюбленная — концертный директор София.
Более того, парочка даже вместе позировала для совместных фото. В частности, София пришла на мероприятие в черном костюме. Кстати, жакет был с довольно пикантным разрезом, который подчеркнул декольте избранницы музыканта. Сам Александр Пономарев надел джинсы, рубашку и кожаную куртку.
В общем, певец тщательно скрывает личную жизнь. Единственное, что рассказывал артист, это то, что он в отношениях. Правда, избранницу свою исполнитель не показывал. Однако источники ТСН.ua выяснили, что Александр Пономарев встречается с концертным директором Софией, которая младше его на 17 лет. Пара уже даже живет вместе в его доме в Киеве.
Отметим, на презентации дебютной книги певца побывал также проект «Наодинці з Гламуром». Ведущая Анна Севастьянова не упустила возможности и расписала звездных гостей о самом интересном из их личной и профессиональной жизни. Не пропустите премьеру нового выпуска и первыми узнавайте горячие новости из украинского шоу-бизнеса.
Напомним, недавно Александр Пономарев показал редкое фото с 19-летним сыном. Артист удивил их сходством.