Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Украинский певец Александр Пономарев впервые показался со своей возлюбленной, которая младше его на 17 лет.

В Instagram артист опубликовал их общее фото. Сделал он это по случаю дня рождения ведущего Дмитрия Комарова. В частности исполнитель поздравлял журналиста с 43-летием. Знаменитость адресовала Дмитрию Комарову теплые слова.

«Поздравляю тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днем рожденья! Здоровье тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не утихает. С уважением!» — обратился к журналисту исполнитель.

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Он также опубликовал их общие фото. На снимке изображен журналист, певец Дзидзьо и сам Александр Пономарев. Что интересно, рядом с артистом позировала блондинка. К слову, это была его концертный директор София.

Александр Пономарев засветился со своей возлюбленной / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

В общем, именно с ней Александру Пономареву приписывают роман. Более того, источники сайта ТСН.ua из окружения исполнителя тоже подтверждали эту информацию. Инсайдер делился, что парочка уже длительное время находится в отношениях и живет вместе на левом берегу в Киеве.

Напомним, недавно голливудский актер Арнольд Шварценеггер впервые за длительное время показался на публике с возлюбленной, которая младше его на 27 лет. Парочка совершила редкий совместный выход в свет.

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