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- Гламур
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Александр Пономарев впервые показался со своей младшей на 17 лет возлюбленной — концертным директором
Артист опубликовал их общие фото.
Украинский певец Александр Пономарев впервые показался со своей возлюбленной, которая младше его на 17 лет.
В Instagram артист опубликовал их общее фото. Сделал он это по случаю дня рождения ведущего Дмитрия Комарова. В частности исполнитель поздравлял журналиста с 43-летием. Знаменитость адресовала Дмитрию Комарову теплые слова.
«Поздравляю тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днем рожденья! Здоровье тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не утихает. С уважением!» — обратился к журналисту исполнитель.
Он также опубликовал их общие фото. На снимке изображен журналист, певец Дзидзьо и сам Александр Пономарев. Что интересно, рядом с артистом позировала блондинка. К слову, это была его концертный директор София.
В общем, именно с ней Александру Пономареву приписывают роман. Более того, источники сайта ТСН.ua из окружения исполнителя тоже подтверждали эту информацию. Инсайдер делился, что парочка уже длительное время находится в отношениях и живет вместе на левом берегу в Киеве.
Напомним, недавно голливудский актер Арнольд Шварценеггер впервые за длительное время показался на публике с возлюбленной, которая младше его на 27 лет. Парочка совершила редкий совместный выход в свет.