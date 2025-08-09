Александр Пономарев впервые рассказал об остановке своего бизнеса и на чем зарабатывает во время войны

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный певец Александр Пономарев рассказал о том, что его легендарная студия, в которой записывали свои песни десятки артистов, пока не работает.

Об этом народный артист впервые признался в разговоре с ТСН.ua в преддверии своего дня рождения. Напомним, сегодня, 9 августа, звезде исполняется 52 года.

"Наша студия "З ранку до ночі", на которой записывались почти все артисты, пока остановила свою работу и не функционирует. Потому что ребята, которые на ней работали, либо служат в армии, либо уехали за границу", — рассказал ТСН.ua Александр Пономарев.

На студии Александра Пономарева многие артисты записывали свои хиты (на фото с Тарасом Тополеем) / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Также артист поделился, как зарабатывает на жизнь во время войны: "Что же касается заработков, я получаю авторские выплаты, у меня есть свой YouTube-канал, также иногда корпоративные концерты. Конечно, их стало гораздо меньше, но я не жалуюсь, потому что сейчас всем тяжело".

Как выяснилось, в этом году собственной Вокальной Академии Пономарева исполняется уже 10 лет, но, по его словам, она до сих пор не приносит прибыли. Более того, первые четыре года артисту приходилось в нее только вкладывать собственные сбережения.

"Сказать, что я на этом что-то зарабатываю, я не могу, потому что этот бизнес выходит приблизительно в ноль. И меня это устраивает. Сейчас Академии уже 10 лет, но первые четыре года я постоянно ее финансировал. В среднем получалось где-то четыре тысячи долларов в месяц. Но для меня это никогда не было бизнесом, скорее, душевный порыв. Это место для детей и взрослых, где они учатся раскрывать свой талант", — рассказал ТСН.ua Александр Пономарев.

Вокальная Академия Александра Пономарева существует уже 10 лет / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, ранее Александр признавался, что до сих пор холост, но планирует официально оформить отношения с любимой сразу после победы.