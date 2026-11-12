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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Александр Пономарев впервые за длительное время показался на публике с младшей на 17 лет возлюбленной

Артист вышел в свет с избранницей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Александр Пономарев

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев впервые за долгое время показался на публике с младшей на 17 лет возлюбленной.

Артист уже долгое время находится в отношениях с концертным директором Софией Новиковой. Хотя пара тщательно скрывала роман, но об этом активно заговорили в 2025 году. И с тех пор они периодически появляются вместе на публике.

Похоже, недавно влюбленные посетили мероприятие вместе. Там они встретились с ведущим Дмитрием Гордоном и его супругой Алесей Бацман, а также с певицей Ириной Билык. Конечно, знаменитости сделали фото на память. Дмитрий Гордон поделился снимком в своем Instagram.

«Ну, кого узнали?» — в шутку подписал фотографию ведущий.

Александр Пономарев с возлюбленной, Дмитрий Гордон с женой и Ирина Билык / © instagram.com/gordondmytro

Александр Пономарев с возлюбленной, Дмитрий Гордон с женой и Ирина Билык / © instagram.com/gordondmytro

В комментариях подписчики не сдержались и тоже начали шутить. Они отмечали, что узнали на фото всех, кроме самого Дмитрия Гордона.

Отметим, Александр Пономарев уже долгое время находится в отношениях с концертным директором Софией, которая младше его на 17 лет. Пара живет вместе в доме певца в Киеве. Кстати, София прекрасно ладит с детьми исполнителя. В частности, сын артиста от второй жены Виктории рассказывал, что избранница отца уже давно стала частью их семьи и даже в какой-то степени участвовала в его воспитании.

Напомним, недавно голливудский актер Роберт Де Ниро вышел в свет с младшей возлюбленной. Три года назад избранница родила артисту седьмого ребенка.

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