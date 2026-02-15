ТСН в социальных сетях

Гламур
375
1 мин

Александр Пономарев впервые за долгое время показал 19-летнего сына-красавца и как он подрос

Звездный отец погрузился в воспоминания и показал взросление юноши.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Александр Пономарев

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев публично поздравил своего сына Сашу с 19-летием и на редких фото показал, как повзрослел юноша.

15 февраля сын певца от экс-супруги Виктории Мартынюк празднует день рождения. По случаю праздника звездный отец опубликовал сразу несколько фотографий, сделанных в разные годы — от детских кадров до недавних фото. На снимках заметно, как быстро вырос и возмужал именинник, превратившись в статного красавца. В посте Пономарев не жалел теплых слов для сына.

«Сегодня в моей семье праздник — день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!» — трогательно обратился артист.

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Подписчики мгновенно засыпали юношу поздравлениями. В комментариях желают здоровья, счастливой судьбы и мирного будущего в Украине.

  • Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране

  • Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!

  • Поздравляю! Желаю крепкого здоровья и хорошей судьбы!

