Александр Пономарев впервые за долгое время показал 19-летнего сына-красавца и как он подрос

Александр Пономарев / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев публично поздравил своего сына Сашу с 19-летием и на редких фото показал, как повзрослел юноша.

15 февраля сын певца от экс-супруги Виктории Мартынюк празднует день рождения. По случаю праздника звездный отец опубликовал сразу несколько фотографий, сделанных в разные годы — от детских кадров до недавних фото. На снимках заметно, как быстро вырос и возмужал именинник, превратившись в статного красавца. В посте Пономарев не жалел теплых слов для сына.

«Сегодня в моей семье праздник — день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!» — трогательно обратился артист.

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Подписчики мгновенно засыпали юношу поздравлениями. В комментариях желают здоровья, счастливой судьбы и мирного будущего в Украине.

Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране

Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!

Поздравляю! Желаю крепкого здоровья и хорошей судьбы!

