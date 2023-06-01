Александр Пономарев вспомнил, как ему изменила Мозговая, и признался, есть ли у него сейчас отношения

Артист рассказал о своей личной жизни.
Украинский певец Александр Пономарев рассказал, почему расстался с предыдущими женами Аленой Мозговой и Викторией Мартынюк, и что происходит в его личной жизни сейчас.
В интервью Дмитрию Гордону Пономарев вспомнил, что причиной развода с продюсером Аленой Мозговой стали измены с ее стороны:
"У меня случилось так в жизни, что изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так случилось. Я Алену уважаю, благодарен ей за дочь. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить", – сказал артист.
От Мозговой у певца есть дочь Женя, а также он как к родной относится к дочери Мозговой от ее предыдущих отношений – Зое, которую воспитывал с 1,5-летнего возраста. Сейчас Пономарев очень редко общается с Аленой и до войны поддерживал ее музыкальные проекты.
Второй женой Пономарева была Виктория Мартынюк. С ней они пробыли в браке 4,5 лет. По словам звезды, с ней не сложилось, потому что они не сошлись по характеру:
"Не сложилось. У меня было ошибочное суждение, что я человека смогу изменить. Это была моя ошибка. Мы не совпали по характерам. А потом, когда она сказала: "Выбирай, или я, или Женя", дочь моя. Женя же со мной жила после нашего развода с Аленой. Она не очень ее любила и сказала: "Выбирай". Я сказал, что дочь я выбрать не могу, она уже выбрана. А жену могу. Так мы и разошлись", – рассказал Пономарев.
От Мартынюка у певца есть 16-летний сын Саша.
На вопрос, что сейчас происходит в его личной жизни, Пономарев ответил завуалированно. Впрочем, дал понять, что не одинок и очень ценит эти отношения:
"Все в порядке, поэтому давай это не двигать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", – прокомментировал Пономарев.
Напомним, недавно Александр Пономарев поделился редким фото, на котором сразу изображен со всеми своими тремя детьми.
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