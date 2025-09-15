Александр Пономарев засветился с любимой и вспомнил, как получал мешки писем от поклонниц

Александр Пономарев

В столице с аншлагом состоялся концерт народного артиста Украины Александра Пономарева. Как прошло выступление и о чем знаменитость говорил со сцены, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua.

На днях в культурном пространстве "В’ява" на территории ВДНХ состоялся долгожданный концерт Александра Пономарева. Композиция, с которой начал свое выступление "главный романтик страны", была "Заспіваймо пісню за Україну". Ее артист написал еще в 2016 году, но сегодня она звучит актуально, как никогда.

Концерт Александра Пономарева

Следующей была легендарная "Зіронька", которую, кстати, Пономарев достаточно редко исполняет на концертах. "Всегда когда я ее не пою, ко мне подходит масса людей и спрашивает, почему я ее не исполнил. А я говорю: "Я ее пою с 94 года", - признался артист и все-таки затянул “Моя ти зіронька небесная…”.

Концерт Александра Пономарева

По словам артиста, все свои песни он пишет о женщинах и даже тех, которые посвящены родной Родине. "Ведь Украина - это та же женщина. Кстати, вы такие все сегодня красивые, нарядные, улыбаетесь. И я хочу подарить следующую песню каждой из вас", - не скупился на комплименты народный артист, после чего исполнил легендарную "Я ніколи нікому тебе не віддам".

Концерт Александра Пономарева

Дальше были - "А ти просто кохай", "Любиш ти мене чи не любиш", "Ніченькою". На последней на большом экране демонстрировали легендарный клип, который сняла для артиста еще в 2007 году известная режиссер Катя Царик.

Концерт Александра Пономарева

Прежде чем исполнить следующую песню "Україна переможе!" Александр Пономарев со сцены признался, что перед тем, как выпускать эту песню, даже совещался со знакомыми военными. Более того, именно они посоветовали ему оставить в тексте бранные слова. "Я им говорю: "Я материться не буду". А один генерал мне отвечает: "А тебе и не надо. Мы будем". И на концерте народный артист свое слово сдержал, чего не скажешь о зрителях, которые в едином порыве послали русский корабль в известном направлении, исполнив хором:

Горить, палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить, палає і ще спалахуй,

Руській корабель, іди...

Концерт Александра Пономарева

В этот вечер звучало со сцены и много откровенных историй. К примеру, о деталях создания легендарных песен из репертуара Пономарева.

«У меня есть песня, которую я редко исполняю почему-то, но очень люблю. И у нее очень интересная история. Это сейчас есть email, Facebook. А раньше писали просто письма. И этих писем мне приходили целые мешки. Я всегда не мог их перечитать и потому очень переживал. Мне хотелось ответить всем, но я даже физически не мог этого сделать. И вот в одном из таких мешков я нашел текст, который написала моя поклонница Ирина Пирог. И песня называется "Чомусь так гірко плакала вона", - поделился певец.

Концерт Александра Пономарева

Конечно, концерт не мог состояться без самой известной, пожалуй, композиции авторства Пономарева, а именно - "Варто чи ні". К слову, именно во время этой песни за кулисами мы увидели любимую певца, которая трогательно смотрела на него, оставаясь почти незаметной для других зрителей. Напомним, о романе Александра со своим концертным директором по имени София стало известно в августе этого года. Сам артист также подтвердил ТСН.ua, что сейчас находится в отношениях, правда, жениться в третий раз пока не спешит.

Во время концерта Александра Пономарева за кулисами ждала его возлюбленная София

К сожалению, концерт длился довольно недолго – чуть больше часа. Но и этого времени было достаточно, чтобы поклонники могли насладиться хитами любимого артиста. Напомним, Пономарев не просто исполнитель всего своего репертуара, но и автор музыки и слов песен, на которых выросло уже не одно поколение украинцев.

Концерт Александра Пономарева

Перед выходом на бис состоялся короткий аукцион, на котором разыгрывали, в том числе, встречу с самим Пономаревым. Эта возможность обошлась одной из поклонниц в 100 тысяч гривен. Как мы узнали, все собранные средства по аукциону пойдут на помощь ВСУ.

Выйдя на бис, певец снова исполнил "А ти просто кохай" и "Україна переможе!". И под бурные аплодисменты зрителей уже окончательно покинул сцену "В’яви".

Концерт Александра Пономарева

Напомним, ранее на этой же сцене под открытым небом свою сольную программу представила Наталья Могилевская.