Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере и объяснил почему

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

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Украинский актер Александр Рудинский, который активно снимается с голливудскими звездами, объявил о паузе в кинокарьере.

У артиста достаточно насыщенная рабочая жизнь. Знаменитость активно снимается в лентах, в том числе с голливудскими актерами, также в украинских проектах и играет в театре. Однако в интервью Oboz.ua Александр Рудинский признался, что планирует взять паузу в кинокарьере, которая продлится ориентировочно полгода.

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Актер честно признается, что ему просто нужно время для отдыха. Он хочет побыть с семьей. Кстати, актерскую работу Александр Рудинский полностью не оставляет, поскольку и дальше будет работать в театре. Также артист будет преподавать актерское мастерство для студентов в КНУТКиТ имени Ивана Карпенко-Карого.

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Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

«Сейчас планирую взять достаточно продолжительную паузу в киносъемках — по меньшей мере, на полгода. Просто больше не хочу пока сниматься. Хочу отдохнуть, чтобы снова соскучиться по этому процессу. Буду заниматься театром, семьей, студентами. Сейчас я с ними мало вижусь. Мы параллельно еще снимаем продолжение сериала „Первые ласточки“, поэтому я приглашаю их на площадку. Кое-кто даже успел попробовать себя в кадре — сказать первые реплики на камеру», — поделился актер.

Напомним, недавно Александр Рудинский раскрыл, каковы на самом деле голливудские звезды. Артист снимался с такими актерами как Эдриен Броуди и Шон Пенн.

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