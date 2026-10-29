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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Александр Рудинский после съемок за границей раскрыл, каковы на самом деле голливудские звезды

Актер вспомнил необычный опыт на международной съемочной площадке и рассказал, что поразило его в работе с оскароносными коллегами.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Александр Рудинский

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Украинский актер Александр Рудинский поделился подробностями работы с голливудскими звездами Эдриеном Броуди и Шоном Пенном .

Артист сыграл в международном проекте "Змеиный остров" режиссера Дага Лаймана , посвященном событиям вокруг подрыва газопроводов "Северный поток - 2". Съемочный процесс проходил в Болгарии и Хорватии, в частности в открытом море. В интервью для шоу «Наедине с Гламуром» Рудинский впервые рассказал, какими запомнил своих знаменитых коллег и что больше всего поразило его на площадке.

Александр Рудинский

Александр Рудинский

Актер признался, что давно увлекается творчеством Броуди, поэтому возможность поработать с ним стала особым опытом. По словам Рудинского, голливудский артист оказался приятным человеком, а во время подготовки к фильму команда серьезно исследовала украинский контекст. Режиссер Даг Лайман самостоятельно работал над сценарием и мог менять сцены непосредственно во время съемочного процесса. Поэтому актерам приходилось быть готовыми к неожиданным решениям. Отдельным испытанием для Рудинского стали съемки в открытом море, где он в первый раз столкнулся с морской болезнью.

"Это один из моих самых любимых актеров", - поделился Александр о Броуде.

Эдриен Броуди / © Associated Press

Эдриен Броуди / © Associated Press

Особенно ярко Рудинский вспомнил момент, когда оказался недалеко от сцены с участием Броуди и Пенна. Пока актер ждал собственный эпизод, его коллеги работали над общей сценой. Украинец слушал их игру в наушниках и наблюдал за рабочим процессом.

«У людей пять „Оскаров“ на двоих. А я сидел так вот на наушниках, просто слушал, как они играют. Иногда путаются в тексте. Чтобы вы просто понимали, что это живые люди», – рассказал артист.

Александр Рудинский

Александр Рудинский

Рудинский также упомянул, что имел возможность пообщаться с Пенном. Он является поклонником его работы в фильме «Одна битва за другой» и хотел обсудить фильм с актером. Во время встречи американец подарил ему пачку сигарет, а Броуди также принял участие в сборе, о котором рассказал украинец.

Шон Пенн / © Associated Press

Шон Пенн / © Associated Press

В то же время Рудинский признался, что пока не уверен, выйдет ли международный фильм в конце концов на экраны. Он надеется на премьеру в 2027 году, однако опасается, что из-за политического контекста проект могут отложить. Актер подчеркнул, что поддерживает позицию своей страны по вопросу подрыва газопроводов, ведь украинцы и немцы по-разному оценивают эти события.

Александр Рудинский и Анна Севастьянова

Александр Рудинский и Анна Севастьянова

Об этом Александр Рудинский рассказал журналистке Анне Севастьяновой в новом выпуске шоу «Наедине с Гламуром».

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке:
"Тоже путаются в тексте": РУДИНСКИЙ впервые о работе с БРОУДИ и ПЕННОМ. Премьера кино ЗА ПОБЕДУ

Напомним, что недавно Константин Темляк впервые появился на публике после скандальных обвинений в насилии.

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