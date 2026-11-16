Александр Рудинский рассекретил, планирует ли отдать шестилетнего сына в актеры

Александр Рудинский с сыном / © instagram.com/sasha_rudinskiy

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Актер Александр Рудинский рассказал, хочет ли видеть шестилетнего сына в кино и театре, а также вспомнил, как рождение первенца совпало со съемками.

Супруги актеров вскоре появятся вместе в новом сезоне сериала «Первые ласточки. Новая реальность». Для Марии эта работа стала исполнением древней мечты. Она хотела попасть в актерский состав еще второго сезона, однако тогда планы сменила беременность. Теперь супруги наконец-то будут работать над одним проектом. Актриса не скрывает радости от такой возможности.

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Александр Рудинский с женой и сыном / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Впрочем, с Первыми ласточками семью Рудинских связывает не только профессиональная история. Именно во время работы над вторым сезоном сериала Александра и Марии родился сын. Актер напоминает, что в тот период его жизни было полно событий и непростой балансировки между семейными обязанностями и работой. Более того, после выписки из роддома он почти сразу вернулся к съемкам.

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«Тогда для нас главным подарком стало появление ребенка. Мне кажется, отцовство — это самая заветная роль, которая только может быть. А в новом сезоне мы все время играем вместе. Кстати, 8 сентября сыну исполнилось шесть лет. Он родился как раз во время съемок второго сезона "Первых ласточок". Я с роддома сразу ехал на съемочную площадку», — рассказал Александр Рудинский"Новому каналу" .

Александр Рудинский с сыном / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Несмотря на актерскую среду, в которой растет мальчик, родители не пытаются заранее определить его будущее. Александр отмечает: сейчас сын имеет совсем другие увлечения, поэтому привлекать его в кино или театр семья не планирует. В то же время супруги не исключают такой возможности, если впоследствии мальчик сам заинтересуется актерством.

«К актерству пока привлекать не планируем, ему это неинтересно, у него сейчас другие предпочтения. Посмотрим со временем. Если сам захочет, может быть, привлечем. Но пока такого желания нет», – поделился Александр.

Сын Александра / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Александр Рудинский с женой и сыном / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Напомним, недавно Александр Рудинский объявил о длительной паузе в кинокарьере и объяснил почему.

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