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Александр Скичко и Елизавета Юрушева ждут ребенка

Александр Скичко и Елизавета Юрушева ждут ребенка

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Александр Скичко и Елизавета Юрушева ждут ребенка

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бизнесвумен показала фото, на которых предстала в положении.

Украинский пародист, нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева станут родителями.

Так, любимая знаменитости объявила о третьей беременности. Юрушева снялась для украинского Vogue и поделилась фотографиями в своем Instagram. На снимках Елизавета предстала в колготках и топе, демонстрируя живот. Пока никакие подробности о ее беременности неизвестны.

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В комментариях ошеломленные звезды принялись поздравлять супругов с предстоящим пополнением.

  • "Лизочка, какое счастье! Поздравляю от всего сердца! Ты такая красавица", — написала Санта Димопулос;
  • "Браво", – поделился Юрий Горбунов;
  • "Утонченность + изысканность = ты", — отметила Екатерина Кухар.

Напомним, для Елизаветы и Александра это будет первый общий ребенок. У бизнесвумен есть сын Даниэль и дочь Наталия от предыдущих отношений.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / instagram.com/elizaveta.yurusheva

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