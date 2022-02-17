Александр Скичко и Елизавета Юрушева ждут ребенка

Бизнесвумен показала фото, на которых предстала в положении.
Украинский пародист, нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева станут родителями.
Так, любимая знаменитости объявила о третьей беременности. Юрушева снялась для украинского Vogue и поделилась фотографиями в своем Instagram. На снимках Елизавета предстала в колготках и топе, демонстрируя живот. Пока никакие подробности о ее беременности неизвестны.
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В комментариях ошеломленные звезды принялись поздравлять супругов с предстоящим пополнением.
- "Лизочка, какое счастье! Поздравляю от всего сердца! Ты такая красавица", — написала Санта Димопулос;
- "Браво", – поделился Юрий Горбунов;
- "Утонченность + изысканность = ты", — отметила Екатерина Кухар.
Напомним, для Елизаветы и Александра это будет первый общий ребенок. У бизнесвумен есть сын Даниэль и дочь Наталия от предыдущих отношений.
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