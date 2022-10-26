Александр Скичко нежно поздравил жену с днем рождения и показал ее в мини-шортах

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева 24 октября отпраздновала день рождения.

Бизнесвумен исполнилось 35 лет. По этому случаю муж Юрушевой на странице в Instagram запостил ее красивое черно-белое фото. На снимке Елизавета изображена в белых мини-шортах, черной футболке и блузке. Лицо Юрушевой украшает улыбка.

Скичко адресовал жене теплые поздравительные слова: "Ты моя любовь! Ты моя жизнь! Люблю, когда ты улыбаешься! Всегда буду делать все, чтобы твоя улыбка никогда не исчезала с лица! Желаю, чтобы как можно быстрее в нашей стране наступила победа и наша маленькая принцесса увидела Украину ! И спасибо сегодня за двойной праздник! С днем рождения!" – написал Скичко.

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Отметим, что Александр Скичко и Елизавета Юрушева поженились в 2017 году. У Елизаветы есть сын от предыдущего брака, а также Юрушева и Скичко воспитывают общую дочь Наталью, которая появилась на свет в 2015 году. 24 апреля 2022 года у супругов родилась еще одна дочь.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Напомним, что 5 сентября, Елизавета Юрушева и Александр Скичко отпраздновали "деревянную" свадьбу, как в народе называют пятую годовщину брака. Юрушева в фотоблоге нежно поздравила мужа и поблагодарила его за то, что он есть.

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