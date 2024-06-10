Александр Скичко похвастался важным достижением 9-летней дочери от Юрушевой

Экс-глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его жена, бизнесвумен Елизавета Юрушева сообщили о важном достижении их 9-летней дочери.

Наталья в Милане, Италия, приняла участие в турнире по бальным танцам. В частности, девочка вместе с партнером демонстрировала разные стили и удивляла судей своим мастерством. Профессиональное жюри оценило умение дочери Юрушевой и Скичко. Девочка завоевала первое место и стала золотой чемпионкой турнира.

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юурушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Горжусь тобой, моя принцесса! Жаль, сегодня не рядом! Но обещаю, приеду — с меня МакДональдс", — поздравил дочь с важным достижением Скичко.

На турнире поддерживала Наталью мама. Юрушева отметила, что очень гордится дочерью. Бизнесвумен поблагодарила всех, кто поддерживал Наталию, и отметила, что девочка теперь мечтает вернуться в Украину и принять участие в местных турнирах.

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юурушевой на турнире / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Спасибо всем за ваши поздравления сегодня! Вы просто лучшие! Спасибо вам за вашу поддержку и за каждое сердце, которое вы сегодня поставили, чтобы поддержать мою девочку! Я вам очень благодарна! Теперь в Татуси мечта приехать домой и танцевать турниры в Украине", – поделилась бизнесвумен.

Елизавета Юрушева с дочерью / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева делилась редкими фото с 18-летним сыном. Спортсменка также рассказывала о важном достижении Вадима в США.

Читайте также: