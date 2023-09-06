Александр Скичко в 6 годовщину брака с Юрушевой показал романтические кадры с их свадьбы

Экс-глава Черкасской ОГА Александр Скичко и его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева, отпраздновали шестую годовщину их брака.

В своем Instagram влюбленные поздравили друг друга с важной датой их супружеской жизни. В частности, Скичко поблагодарил Юрушеву, что она появилась в его жизни, и показал романтические кадры с их свадьбы, которая состоялась в Грузии.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

На снимках Елизавета была запечатлена в белом платье, а Александр – в светлом костюме. Супруги мило позировали друг возле друга среди гор.

"Шесть лет — как мгновение! Слава Богу за то, что ты у меня есть!" – обратился к жене Скичко.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Бизнесвумен в своем Instagram тоже нежно поздравила своего избранника с праздником. Елизавета отметила, что невероятно рада, что шесть лет назад сказала мужу "да".

"Шесть лет назад я сказала да самому удивительному мужчине на этой планете!" – поделилась бизнесвумен.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Отметим, в сентябре 2017 года Александр Скичко и Елизавета Юрушева поженились. Пара сыграла свадьбу в Грузии на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько отыграла 10-ю годовщину брака с мужем Александром. Артистка опубликовала редкое фото с возлюбленным и показала, как отмечала важную дату.

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