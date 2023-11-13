Александр Стоянов на фоне слухов о разводе с Екатериной Кухар поделился их общими кадрами

Также танцор прокомментировал ролик балерины, где намекнул, вместе ли они.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов на фоне слухов о разводе с женой, украинской балериной Екатериной Кухар, неожиданно поделился их общими кадрами.

Ответный ролик знаменитость опубликовал в Instagram-stories. На кадрах Стоянов и Екатерина танцуют в Лос-Анджелесе свое балетное шоу.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

За день до начала шоу Екатерина публиковала, как они готовятся. В частности, балерина показала, как артисты балета отдыхают, но когда к ним приходит она, сразу все начинают тренироваться. В комментариях Стоянов пошутил, что дома у них происходит тоже самое: "Дома было так же".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Соответствующим комментарием Александр намекнул, что в их отношениях все хорошо, они не расходились и живут вместе.

Напомним, слухи о разводе супругов спровоцировала именно Екатерина Кухар. Балерина опубликовала фото, на котором показалась с челкой. Танцовщица отметила, что женщина идет к парикмахеру тогда, когда в ее личной жизни происходят перемены. Слухи о разводе ни Кухар, ни Стоянов не комментируют. Правда, недавно балерина довольно неоднозначно отреагировала на сплетни, еще больше озадачив фанатов.

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