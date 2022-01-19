Александр Стоянов ошеломил подарком на 40-летие Екатерины Кухар

Любимый подарил имениннице мелодию.

Известная украинская балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар 18 января отпраздновала юбилей.

Знаменитости исполнилось 40 лет. Любимый артистки, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов подготовил для именинницы оригинальный сюрприз. Избранник Кухар подарил ей мелодию, которую специально написал композитор Евгений Хмара. В своем Instagram звезда балета опубликовал музыку, сопровождавшуюся чувственным черно-белым видео танцев творческого дуэта.

Александр также поделился, как создавалась эта мелодия. Так, он описал Хмаре свою жену, а композитор "сыграл Катю" со слов ее любимого.

"Любимая моя жена, моя мася, моя муза, моя путеводная звезда, самая лучшая мама, лучший партнёр по сцене и in crime. В твой День рождения хотелось чего-то особенного для тебя! Балет я тебе уже дарил… То, что ты хотела… тоже дарил. И понял, что было бы здорово подарить тебе… Музыку… Чтобы ты звучала по-особенному. И Женя Хмара пришёл мне на помощь и сыграл тебя с моих слов, чувств и того, как я тебя вижу. Осталось дело за малым — слушай! Люблю тебя всем сердцем!" – написал Александр.

В ролике обратился к имениннице и сам пианист: "Тебя никто не знает лучше, чем Стоянов. Мы с твоим мужем вошли в сговор, он тебя описал и я смог это перевести на музыку. Теперь у тебя есть своя мелодия и теперь ты знаешь, как ты звучишь" .

Поклонники звездных супругов были умилены таким сюрпризом.

Так трогательно

Как романтично! Вы невероятные

Вау! Это по-настоящему красиво

Божественно красивая Катя, музыка и сюрприз

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